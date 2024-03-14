Зареєструватися на тест можна онлайн. Як це зробити і які документ потрібні, читайте далі.

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Стартувала реєстрація на НМТ-2024

Зареєструватися на НМТ треба за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Спочатку потрібно створити персональний кабінет і вказати ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.У кабінеті також треба вказати;

  • якого року ви випускник школи;
  • чи потрібні вам спеціальні умови для складання тестування;
  • вибрати предмет на вибір;
  • також – населений пункт, де ви плануєте складати тестування;
  • мову складання НМТ;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії документів;
  • надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Як реєструватися учасникам, які за кордоном

Якщо одинадцятикласник перебуває за кордоном і вчиться дистанційно в українській школі, йому варто завантажити довідку з місця навчання, отриману саме в цій школі. Якщо закінчуєте закордонну школу, тоді перекладена довідка має бути з цього закладу освіти.

При цьому в УЦОЯО радили не зволікати з реєстрацією, аби мати можливітсь обрати найближчий населений пункт за кордоном, в якому ви хочете складати тестування.

Як завантажити документи

Під час реєстрації на НМТ треба завантажити сканкопії та/або фотокопії:

  • паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
  • довідку з місця навчання, яка підтверджує, що ви завершуєте школу у 2024 році або зробили це у минулі роки;
  • ідентифікаційний код.

За потреби вступник / вступниця має також додати копії:

  • свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб;
  • медичного висновку;
  • нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації;
  • документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Як виправити інформацію

Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів варто переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про потребу виправити недоліки, треба якомога швидше це зробити. У повідомленні ви отримаєте необхідну інформацію.

Виправити й повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 15 квітня.

До 15 квітня в персональному кабінеті можна буде змінити:

  • навчальний предмет на вибір;
  • населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця перебуватиме у час проведення НМТ;
  • інформацію про потребу у проходженні НМТ під час додаткових сесій.
Раніше ми інформували, хто може не складати НМТ у 2024 році. Про це читайте за посиланням.