Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру. І уточнила, чи треба проходити тестування тим випускникам, які не планують вступати до вишів.
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Чи треба складати НМТ, якщо не плануєш стати студентом вишу
Вакуленко зазначила, що чимало цьогорічних випускників шкіл ставить питання про те, чи повинні вони проходити обов'язкове оцінювання після закінчення школи.
Якщо ви не плануєте вступати до закладу вищої освіти і турбуєтеся про те, чи потрібно вам обов'язково складати НМТ, то "ні",
– наголосила очільниця УЦОЯО.
І додала: якщо цьогорічний випускник чи випускниця планує вступати до закладу вищої освіти іншої країни, то йому/їй також не треба складати НМТ.
Вакуленко також наголосила, що результати мультитесту будуть потрібні для вступу на всі бакалаврські програми ЗВО України.
І додала, що ДПА у 2024 році одинадцятикласники не складатимуть.
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МОН оприлюднило графік складання НМТ-2024
- Міносвіти недавно оприлюднило календарний план організації та проведення НМТ у 2024 році.
- Тестування триватиме з 14 травня до 25 червня під час основної сесії.
- Також протягом 11 – 19 липня – під час додаткової.
- Учасники мультитесту отримають результати до 2 та 26 липня.
- Усе залежатиме від того, чи складали вони іспит під час основної сесії чи додаткової.