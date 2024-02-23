Так, основна реєстрація вступників стартує вже 14 березня. Триватиме вона до 11 квітня.
Важливо Міносвіти оприлюднило дати реєстрації, складання та отримання результатів НМТ-2024
Коли буде реєстрація на мультитест у 2024 році
Однак ще до 15 квітня зареєстрований учасник мультитесту матиме змогу внести певні зміни до даних у персональному кабінеті. Наприклад, ви хочете змінити предмет на вибір чи населений пункт, у якому має намір проходити тестування.
Також можна буде зареєструватися у додатковий період – протягом 10 – 15 травня. Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду. А також ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але отримав відмову.
Зміни можна буде внести до 19 травня.
Графік проведення НМТ-2024 / УЦОЯО
До теми Набув чинності Порядок проведення НМТ-2024
МОН оприлюднило графік складання НМТ-2024
- Міносвіти уже оприлюднило календарний план організації та проведення НМТ у 2024 році.
- Мультитест цьогоріч можна скласти у межах основної та додаткової сесій.
- Тестування триватиме з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та протягом 11 – 19 липня – під час додаткової.
- Учасники мультитесту отримають результати до 2 та 26 липня.
- Дата залежатиме від того, чи складали вони іспит під час основної сесії чи додаткової.