Так, тестування проводитимуть з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та протягом 11 – 19 липня – під час додаткової. Про це вказано в наказі Міносвіти від 22 лютого.

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МОН оприлюднило графік складання НМТ-2024

Учасники мультитесту отримають результати до 2 та 26 липня. Дата залежатиме від того, чи складали вони іспит під час основної сесії чи додаткової.

Основна реєстрація вступників на іспит стартує вже 14 березня. Триватиме до 11 квітня.



Графік проведення НМТ-2024 / УЦОЯО

Так, до 15 квітня зареєстрований учасник НМТ зможе у персональному кабінеті внести потрібні зміни. До прикладу, змінити предмет на вибір на інший чи населений пункт, у якому складатиме тестування.

У додатковий період (10 – 15 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації. А також ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм відмовили у реєстрації. Зміни можна буде внести до 19 травня, зазначають в УЦОЯО.

Коли можна завантажити запрошення

З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення. У ньому буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Учасники ж додаткових сесій зможуть дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня. З міркувань безпеки УЦОЯО не публікуватиме інформації про те, де на території України відбудуться тестування. Також радить учасникам не розголошувати, де й коли вони проходитимуть тестування.

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Коли будуть результати НМТ

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять у персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.