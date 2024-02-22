Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії міськради. Премія буде одноразовою.
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Студенти у Франківську отримають премії за високі бали НМТ
Студенти зможуть отримати до 55 тисяч гривень. А це вартість одного року навчання на відповідній спеціальності у вишах, розташованих в Івано-Франківську.
Право на отримання премії від міської ради мають студенти-першокурсники вишів усіх форм власності, які вступили на освітній рівень бакалавра чи магістра.
Студенти зможуть отримати премію не пізніше I кварталу наступного року.
Перелік премійованих до департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради подають виші.
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Як відбуватиметься вступ у виші у 2024 році
- Цього року до вищого навчального закладу України можна вступити за результатами НМТ.
- Він міститиме три обов'язкові предмети і один на вибір.
- 2024 року також запрацює грантова система оплати навчання у виші.
- Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів тестування.
- Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному університеті.