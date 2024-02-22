Такое решение приняли во время внеочередной сессии горсовета. Премия будет одноразовой.
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Студенты во Франковске получат премии за высокие баллы НМТ
Студенты смогут получить до 55 тысяч гривен. А это стоимость одного года обучения на соответствующей специальности в вузах, расположенных в Ивано-Франковске.
Право на получение премии от городского совета имеют студенты-первокурсники вузов всех форм собственности, которые поступили на образовательный уровень бакалавра или магистра.
Студенты смогут получить премию не позднее I квартала следующего года.
Перечень премированных в департамент молодежной политики и спорта Ивано-Франковского городского совета подают вузы.
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Как будет происходить поступление в вузы в 2024 году
- В этом году в высшее учебное заведение Украины можно поступить по результатам НМТ.
- Он будет содержать три обязательных предмета и один на выбор.
- в 2024 году также заработает грантовая система оплаты обучения в вузе.
- Поступающие будут получать гранты, сумма которых будет зависеть от результатов тестирования.
- Эти средства можно будет потратить на обучение в выбранном университете.