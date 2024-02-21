Там есть информация о количестве поданных заявлений, бюджетных мест, средний конкурсный балл и тому подобное. В МОН рассказали, как искать нужную информацию на этом ресурсе.

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Как абитуриенты могут оценить шансы на поступление в ЗВО

Так, абитуриенты могут в разделе "Вступление – Статистика" просмотреть следующие данные:

  • учебные заведения, которые осуществляют набор по выбранной специальности;
  • количество поданных заявлений;
  • количество заявлений, которые получили рекомендации для зачисления на бюджет;
  • средний и минимальный проходные баллы.

Так поступающий может понять, какой балл надо набрать на НМТ для поступления на выбранную специальность. Также то, большой ли будет конкуренция за место.

Все же в Минобразования отметили, что информация является ориентировочной, поскольку зависит от результатов вступительных экзаменов, а конкурсные баллы и конкуренция меняются ежегодно в зависимости от объема госзаказа.


Как узнать перспективы поступления в выбранный вуз / МОН

Как будет происходить поступление в вузы в 2024 году

  • В 2024 году поступающих будут зачислять в вузы Украины по результатам НМТ.
  • Тест будет состоять из трех обязательных предметов и одного на выбор.
  • Также в этом году заработает грантовая система оплаты обучения в вузе.
  • Поступающие будут получать гранты, сумма которых будет зависеть от результатов мультитеста.
  • Эти средства можно будет потратить на обучение в выбранном вузе.