Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой. И сообщил, стоит ли закрывать отдельные учебные заведения в нашем государстве.

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Может ли МОН закрывать школы

Лисовой при этом заявил, что младшую сельскую школу не закрывать, младших школьников нужно оставлять ближе к родителям.

По базовой школы, должны пересмотреть сеть, мы не можем остаться в той сети, в которой мы есть. Базовая школа должна быть качественной, большей, хорошо оснащенной,

– считает министр.

Он также добавил, что для этого надо обеспечить школьный автобус, который будет нормально доставлять детей из сел в базовую школу, в опорные учреждения.

Лисовой убежден, что это непопулярные меры, но их не обойти, чтобы ликвидировать образовательные разрывы между учениками города и села.

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