Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой. И сообщил, стоит ли закрывать отдельные учебные заведения в нашем государстве.
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Может ли МОН закрывать школы
Лисовой при этом заявил, что младшую сельскую школу не закрывать, младших школьников нужно оставлять ближе к родителям.
По базовой школы, должны пересмотреть сеть, мы не можем остаться в той сети, в которой мы есть. Базовая школа должна быть качественной, большей, хорошо оснащенной,
– считает министр.
Он также добавил, что для этого надо обеспечить школьный автобус, который будет нормально доставлять детей из сел в базовую школу, в опорные учреждения.
Лисовой убежден, что это непопулярные меры, но их не обойти, чтобы ликвидировать образовательные разрывы между учениками города и села.
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Сколько учебных заведений на Киевщине восстановили
- На Киевщине во время полномасштабной войны российские оккупанты разрушили и повредили 244 школы, сады, учреждения внешкольного и профтехобразования.
- Глава Киевской области Руслан Кравченко сообщил, что в области восстановили полностью или частично уже 198 учебных заведений.
- Также в учебных заведениях обустраивают и укрытия. Сейчас строят их в 18 школах и детских садах.