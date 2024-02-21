Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. І повідомив, чи варто закривати окремі навчальні заклади у нашій державі.

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Лісовий при цьому заявив, що молодшу сільську школу не закривати, молодших школярів потрібно залишати ближче до батьків.

Щодо базової школи, маємо переглянути мережу, ми не можемо лишитись в тій мережі, в якій ми є. Базова школа повинна бути якісною, більшою, добре оснащеною,

– вважає міністр.

Він також додав, що для цього треба забезпечити шкільний автобус, який буде нормально доставляти дітей з сіл до базової школи, до опорних закладів.

Лісовий переконаний, що це непопулярні заходи, але їх не оминути, аби ліквідувати освітні розриви між учнями міста та села.

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