Директорка департаменту освіти міської ради Жанна Каплоух каже, що рішення пов'язане з небезпекою обстрілів з боку Росії перед другою річницею повномасштабної війни. Через це до місцевої влади зверталися батьки учнів.

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Так, через ймовірну небезпеку російських обстрілів департамент освіти рекомендує перейти на дистанційне навчання протягом 22 – 23 лютого. Все ж остаточне рішення мають ухвалювати у школах самостійно.

Чиновниця також зазначила, що дошкільні заклади працюватимуть у звичайному форматі, якщо є потреба. У них визначать кількість груп, необхідних для прийому дітей. Підрахунок дитсадків здійснять увечері 21 лютого й сповістять батькам.

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