Такий формат у школах діятиме до 24 лютого. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

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Як вчитимуться учні у Сумах

Очільниця управління охорони здоров'я Олена Чумаченко каже, що зараз осіб, що захворіли, на 17,5% більше ніж попереднього тижня. 44% з них – діти.

Так, начальниця управління освіти і науки Неля Вербицька повідомила, що, за інформацією класних керівників і батьків школярів, хворіє 2082 учні. Це 7% від загальної кількості. Також 79 вчителів – тобто 20%. Протягом тижня серед додалося ще 128 дітей, які захворіли.

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Як вчилися учні у Сумах

Протягом 2 – 9 лютого у місті занедужало майже 3,3 тисячі жителів.

44% від усієї кількості хворих – діти.

Тож учні цього тижня вчилися онлайн.

Такий формат навчання мав тривати у школах до 17 лютого.