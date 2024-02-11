Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС. Воно пов'язане з тим, що у Сумах досі підвищений рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

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Як вчитимуться учні у Сумах

Очільниця управління охорони здоров'я міста Олена Чумаченко зазначила, про протягом 2 – 9 лютого у місті занедужало майже 3,3 тисячі жителів. Це на 17,5% більше ніж попереднього тижня. Діти становлять 44% від усієї кількості хворих.

Онлайн учні вчитимуться до 17 лютого, уточнила чиновниця.

Нагадаємо, що 5 лютого у Сумах через зростання інфекційної захворюваності школи перевели на дистанційний формат роботи до кінця тижня.

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