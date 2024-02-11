Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Оно связано с тем, что в Сумах до сих пор повышенный уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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Как будут учиться ученики в Сумах

Руководительница управления здравоохранения города Елена Чумаченко отметила, о в течение 2 – 9 февраля в городе заболело почти 3,3 тысячи жителей. Это на 17,5% больше чем на предыдущей неделе. Дети составляют 44% от всего количества больных.

Онлайн ученики будут учиться до 17 февраля, уточнила чиновница.

Напомним, что 5 февраля в Сумах из-за роста инфекционной заболеваемости школы перевели на дистанционный формат работы до конца недели.

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