Це пов'язано з ускладненням епідеміологічної ситуації на Закарпатті. Деталі розповідає Освіта 24.
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Учні в Ужгороді навчатимуться дистанційно
Протиепідемічна комісія в Ужгородській міськраді вирішила перевести учнів у місті на дистанційку до 16 лютого.
У міській раді кажуть, що більшість вчителів, які хворіли, вже одужали, тому можна організувати онлайн-навчання.
Очільникам музичної школи №1, школи мистецтв, ДЮСШ та інших закладів позашкільної освіти в Ужгороді радять продовжити проводити заняття дистанційно. Це правило не стосується індивідуальних занять.
Як вчитимуться діти в Іршаві
Школи в Іршавській громаді також перевели на дистанційне навчання. Учні вчитимуться у межах цього формату протягом 12 – 16 лютого. Рішення ухвалили через збільшення кількості хворих на ГРВІ серед школярів.
Яка ситуація у Мукачеві
У школах Мукачева учні 1 – 7 класів поки не вчитимуться. Натомість учні 8 – 11 класів продовжують навчання у дистанційному форматі, повідомили у міськраді.
Натомість заклади дошкільної освіти, мистецькі та спортивні школи працюватимуть у звичному режимі.