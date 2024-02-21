Директор департамента образования городского совета Жанна Каплоух говорит, что решение связано с опасностью обстрелов со стороны России перед второй годовщиной полномасштабной войны. Поэтому к местным властям обращались родители учеников.

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Учеников в Полтаве переведут на дистанционку

Так, из-за вероятной опасности российских обстрелов департамент образования рекомендует перейти на дистанционное обучение в течение 22 – 23 февраля. Все же окончательное решение должны принимать в школах самостоятельно.

Чиновница также отметила, что дошкольные учреждения будут работать в обычном формате, если есть необходимость. В них определят количество групп, необходимых для приема детей. Подсчет детсадов осуществят вечером 21 февраля и сообщат родителям.

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