Директор департамента образования городского совета Жанна Каплоух говорит, что решение связано с опасностью обстрелов со стороны России перед второй годовщиной полномасштабной войны. Поэтому к местным властям обращались родители учеников.
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Учеников в Полтаве переведут на дистанционку
Так, из-за вероятной опасности российских обстрелов департамент образования рекомендует перейти на дистанционное обучение в течение 22 – 23 февраля. Все же окончательное решение должны принимать в школах самостоятельно.
Чиновница также отметила, что дошкольные учреждения будут работать в обычном формате, если есть необходимость. В них определят количество групп, необходимых для приема детей. Подсчет детсадов осуществят вечером 21 февраля и сообщат родителям.
Сколько учеников в Украине учатся онлайн
- Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что на сегодня около 900 тысяч учеников учится в Украине онлайн.
- Чиновник отметил, что в обычных украинских школах дистанционное обучение, к сожалению, не всегда обеспечивает соответствующее качество.
- Также чиновник заявил о действующих образовательных потерях, а именно – отставание в целом по стране учеников от того, что они должны усвоить на своем этапе обучения.