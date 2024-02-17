Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой при этом считает, что надо вернуть как можно больше детей к очному обучению. В частности там, где это возможно.

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Как война влияет на обучение учащихся

Чиновник отметил, что в обычных украинских школах дистанционное обучение, к сожалению, не всегда обеспечивает соответствующее качество.

Украина прошла международное исследование PISA, сделала это прямо во время активной фазы войны, и мы видим в общей динамике падение овладения навыков учениками,

– отметил министр.

И добавил: если говорить об Украине, то на падение учебных результатов продолжает влиять война.

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Мы имеем образовательные потери, а именно – отставание в целом по стране учеников от того, что они должны усвоить на своем этапе обучения. Потери мы оцениваем в среднем в полтора года,

– уточнил Лисовой.

И добавил, что война также вызвала образовательные разрывы. Так, заметна разница между качеством образования в городе и в сельской местности.

В целом по стране значительное отставание учеников в читательских навыках, как навыках понимания и анализа текста. У нас отставание в естественных дисциплинах и математике. В селе эти отставания больше, чем в городах,

– сообщил министр образования.

И добавил, что МОН видит и признает эти проблемы, и они требуют ряда политик для решения.

Ранее мы также сообщали о том, что как полномасштабная война в Украине обострила учебные трудности, которые возникли во время пандемии коронавируса.