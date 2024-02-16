Подробнее о том, перед какими трудностями сталкивались дети во время большой войны, 24 Каналу рассказала Татьяна Коврига – директор образовательного фонда GoGlobal.
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Трудности в обучении во время войны
Два года коронавируса, два года полномасштабной войны стали сложными не только для всего мира, но и для украинских детей.
Очевидно, сложности есть. Четыре года отсутствия полноценного доступа к образовательному процессу сказываются. Мы это видим на исследованиях, психоэмоциональном состоянии и результатах обучения. Потому что есть факт образовательных потерь, и они высоки,
– отметила Татьяна Коврига.
В частности, в недавнем исследовании PISA (программа международного оценивания учащихся) сообщили об определенных проблемах с несколькими предметами, есть отрыв между общинами, регионами и городом.
"Дети невероятно устойчивы, они не потеряли мечты, они имеют способность и желание. Они ставят очень предметные вопросы, формируют свои запросы, видят себя в Украине. Дети очень четко понимают те потребности, которые у нас сейчас есть с точки зрения развития человеческого капитала, развития экономики, проектов в своих общинах", – отметила Коврига.
Несмотря на то, что за время войны есть страшные разрушения учебных заведений, где это возможно, подростки организуют обучение и помогают младшим в обучении, даже заботятся об экологической составляющей. Все это свидетельствует о том, что украинские дети имеют огромный потенциал.
Детям необходима поддержка
Хотя, конечно, полномасштабное вторжение не могло не повлиять на психоэмоциональное состояние школьников. Они нуждаются в помощи и поддержке.
Мы проводили глубинные интервью с детьми на приграничных и прифронтовых зонах. Так вот дети боятся не ракет, не обстрелов, а боятся быть нереализованными. Они очень нуждаются в поддержке в профессиональной карьерной ориентации, нуждаются в современных софт скиллах, которые помогут им, реализовать свои цели,
– отметила Коврига.
Для того, чтобы помочь детям, можно становиться менторами и способствовать реализации их мечты и целей.
Образование в Украине: последние новости
- В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что учебный год 2023/2024 закончится 28 июня. В ведомстве также отметили, что дату завершения учебного года могут определять на местах. В то же время педагогические советы и руководители школ должны учитывать состояние учеников, уровень образовательных потерь и тому подобное.
- Известно также, что основная и дополнительная сессии УМТ-2024 продлятся в течение 14 мая – 19 июля. Напомним, что процедура тестирования предусматривает сдачу четырех предметов в один день в течение 240 минут.
- Стоит добавить, что в этом году заработные платы учителям увеличат на 21%. Собственно, с 1 января зарплаты педагогам уже повысили в рамках первого из двух этапов.