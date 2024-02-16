Подробнее о том, перед какими трудностями сталкивались дети во время большой войны, 24 Каналу рассказала Татьяна Коврига – директор образовательного фонда GoGlobal.

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Трудности в обучении во время войны

Два года коронавируса, два года полномасштабной войны стали сложными не только для всего мира, но и для украинских детей.

Очевидно, сложности есть. Четыре года отсутствия полноценного доступа к образовательному процессу сказываются. Мы это видим на исследованиях, психоэмоциональном состоянии и результатах обучения. Потому что есть факт образовательных потерь, и они высоки,

– отметила Татьяна Коврига.

В частности, в недавнем исследовании PISA (программа международного оценивания учащихся) сообщили об определенных проблемах с несколькими предметами, есть отрыв между общинами, регионами и городом.

"Дети невероятно устойчивы, они не потеряли мечты, они имеют способность и желание. Они ставят очень предметные вопросы, формируют свои запросы, видят себя в Украине. Дети очень четко понимают те потребности, которые у нас сейчас есть с точки зрения развития человеческого капитала, развития экономики, проектов в своих общинах", – отметила Коврига.

Несмотря на то, что за время войны есть страшные разрушения учебных заведений, где это возможно, подростки организуют обучение и помогают младшим в обучении, даже заботятся об экологической составляющей. Все это свидетельствует о том, что украинские дети имеют огромный потенциал.

Детям необходима поддержка

Хотя, конечно, полномасштабное вторжение не могло не повлиять на психоэмоциональное состояние школьников. Они нуждаются в помощи и поддержке.

Мы проводили глубинные интервью с детьми на приграничных и прифронтовых зонах. Так вот дети боятся не ракет, не обстрелов, а боятся быть нереализованными. Они очень нуждаются в поддержке в профессиональной карьерной ориентации, нуждаются в современных софт скиллах, которые помогут им, реализовать свои цели,

– отметила Коврига.

Для того, чтобы помочь детям, можно становиться менторами и способствовать реализации их мечты и целей.

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