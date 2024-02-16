Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году также в 400 школах начнет работу Служба образовательной безопасности. Правительство выделит также на развитие НУШ 1,5 миллиарда гривен.

Смотрите также Образовательному чуду быть: какие возможности подарит ученикам приложение Мрия

Какие масштабные изменения ждут украинское образование в 2024 году

Премьер-министр акцентировал и на том, что в Украине продолжается обновление сферы профтехобразования. Правительство, в частности, планирует запустить 80 учебно-практических центров.

Также в этом году состоится масштабная реформа высшего образования, добавил он.

Полностью меняем подход. Это касается и специальностей, по которым государство будет оплачивать обучение. Это касается и оплаты обучения. Запустим государственные гранты. Цель – 60% студентов будут получать различные виды государственной поддержки,

– акцентировал Шмыгаль.

Также он сообщил, что выплаты украинским учителям в этом году увеличат на 21% (с 1 января зарплаты педагогам уже повысили в рамках первого из двух этапов, – 24 Канал.)

Смотрите также Что МОН планирует изменить в сфере школьного образования в 2024 году

Читайте больше новостей на тему "реформа образования"