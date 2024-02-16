Очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що цього року також у 400 школах розпочне роботу Служба освітньої безпеки. Уряд виділить також на розвиток НУШ 1,5 мільярда гривень.
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Які масштабні зміни чекають на українську освіту у 2024 році
Прем'єр-міністр акцентував і на тому, що в Україні триває оновлення сфери профтехосвіти. Уряд, зокрема, планує запустити 80 навчально-практичних центрів.
Також цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти, додав він.
Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава оплачуватиме навчання. Це стосується й оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета – 60% студентів отримуватимуть різні види державної підтримки,
– акцентував Шмигаль.
Також він повідомив, що виплати українським вчителям цього року збільшать на 21% (з 1 січня зарплати педагогам вже підвищили у межах першого з двох етапів, – 24 Канал.)
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