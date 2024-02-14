Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів, чого стосуватимуться ці зміни. А також уточнив важливі новації, які мають знати учні та батьки.

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Які зміни відбудуться у сфері шкільної освіти

Посадовець зауважив, що у межах реформи НУШ до 1 вересня 2024 року планують забезпечити всіма підручниками учнів 7 класів.

Окремо працюємо над підручниками з історії України для 11 класу. Вони мають охоплювати новітню історію, зокрема, період повномасштабного вторгнення,

– зауважив посадовець.

І наголосив, що пріоритетних напрямів на цей рік теж багато. Передусім – безпека учнів та всіх учасників освітнього процесу, будівництво укриттів і створення безпечних умов навчання.

Другий напрям – реформа НУШ у базовій ланці й пілотування профільної середньої освіти,

– зауважив заступник Лісового.

Також Міносвіти допомагатиме українським учням-біженцям, які перебувають за кордоном, не втратити зв'язок з Україною та водночас не мати подвійного навчального навантаження. Працює МОН і над стратегією подолання освітніх втрат.

Посадовець нагадав і про те, що триває реформа шкільного харчування. Кількість шкіл, де учні вчаться очно, збільшується, тож їх треба забезпечувати харчуванням.