Загалом за кордоном може перебувати понад 1 мільйон українських школярів. Заступник очільника відомства Андрій Сташків розповів, як посадовці намагаються полегшити їхнє повернення на Батьківщину та в українську систему освіти.

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Учням-біженцям мають спростити навчальні програми

Сташків каже: щоби полегшити реінтеграцію таких учнів до української системи освіти, МОН намагається спростити навчальні програми, зокрема, з українознавчого компонента. Причому ця робота дуже тісно переплітається із розробленням програм для надолуження освітніх втрат.

Вони мають включати те ядро знань, яке треба знати дітям, зокрема тим, які зараз на окупованих, прифронтових територіях і не мають доступу до освіти через бойові дії,

– зауважив заступник Лісового.

І додав, що у травні 2023 року Міносвіти розробило рекомендації щодо першочергового зарахування учнів, які повертаються з-за кордону до шкіл, у яких вони навчалися. Завдяки цьому такі діти мають повернутися до знайомого навчального середовища.

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Також, за словами посадовця, школи можуть зараховувати результати навчання учнів за кордоном, щоб після повернення на Батьківщину діти не проходили оцінювання з усіх предметів, які вивчали в закордонній школі.

Наші заклади освіти мають перевести оцінку, отриману за кордоном, за 12-бальною або двобальною (зараховано або незараховано) шкалами,

– уточнив Сташків.

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