Всего за рубежом может находиться более 1 миллиона украинских школьников. Заместитель главы ведомства Андрей Сташкив рассказал, как чиновники пытаются облегчить их возвращение на Родину и в украинскую систему образования.
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Ученикам-беженцам должны упростить учебные программы
Сташкив говорит: чтобы облегчить реинтеграцию таких учеников в украинскую систему образования, МОН пытается упростить учебные программы, в частности, по украиноведческому компоненту. Причем эта работа очень тесно переплетается с разработкой программ для восполнения образовательных потерь.
Они должны включать то ядро знаний, которое надо знать детям, в частности тем, которые сейчас на оккупированных, прифронтовых территориях и не имеют доступа к образованию из-за боевых действий,
– отметил заместитель Лисового.
И добавил, что в мае 2023 года Минобразования разработало рекомендации по первоочередному зачислению учеников, которые возвращаются из-за границы в школы, в которых они учились. Благодаря этому такие дети должны вернуться к знакомой учебной среде.
Также, по словам чиновника, школы могут засчитывать результаты обучения учащихся за рубежом, чтобы по возвращении на Родину дети не проходили оценивание по всем предметам, которые изучали в зарубежной школе.
Наши учебные заведения должны перевести оценку, полученную за рубежом, по 12-балльной или двухбалльной (зачтено или незачтено) шкалам,
– уточнил Сташкив.
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