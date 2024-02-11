У Міносвіти кажуть, що на підготовку до старту реформи їм потрібно 2 роки. Заступник очільника відомства Андрій Сташків розповів, як триватиме пілотування.

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До 1 вересня 2024 року в Україні повинні сформувати мапу мережі ліцеїв, затвердити стандарт та дібрати перші заклади для пілотування, уточнив посадовець. Зараз експерти працюють над їхньою вибіркою, яка має базуватися на вимогах до академічних ліцеїв. Вимоги поки не визначили остаточно.

Залежно від кількості учнів у ліцеї – 300, 600 чи 1 000, – будуть формуватися профілі. Скільки їх має бути – це питання теж ще на етапі обговорення,

– розповів Сташків.

І додав, що точно мають бути мультипрофільні ліцеї, щоб забезпечити варіативність для учнівства. Можливо, у містах буде кілька академічних ліцеїв з різними профілями.

Заступник міністра освіти також зазначив, що учні після закінчення 9-го класу зможуть остаточно визначитися з профілем.

У 10 класі буде більше предметів і курсів, обов'язкових для вивчення, тобто кількість предметів і курсів на вибір не буде такою великою, як у 11 – 12 класах,

– резюмував він.

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