Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків зазначив, що проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти вже пройшов стадію громадського обговорення. Далі його має затвердити уряд.
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Як реформують старшу школу
Сташків каже: ця реформа є логічним продовженням реформи НУШ.
Ми працюємо над концепцією профільної середньої освіти. Зокрема, визначаємо, якою має бути мережа майбутніх академічних ліцеїв та які мають бути до них вимоги. У 2025 році почнемо пілотування,
– каже посадовець.
Одного року на пілотування замало, додає заступник Лісового. На пілотування матеріалів (навчальних програм) знадобиться пів року, ще пів року – на конкурс і друк підручників. Автори не зможуть внести в них зміни за результатами пілотування.
Пілотування триватиме два роки, а не один. Це виклик, тому що часу залишається не багато. У 2024-му маємо сформувати мережу, обрати школи, які стануть ліцеями, та вибрати моделі профілів для них,
– повідомив Сташків.
Як триватиме пілотування старшої школи
Заступник міністра освіти та науки розповів, що МОН має намір пілотувати різні моделі, адже учні матимуть індивідуальні освітні траєкторії, які можна побудувати по-різному.
Траєкторія може формуватися за чітко регламентованим профілем або пропонувати учням на вибір усі предмети й інтегровані курси. Може бути змішаний варіант, коли є профіль із ядром змісту і вибір частини предметів і курсів у межах профілю та поза ним,
– уточнив посадовець.
У межах пілотного проєкту МОН впроваджуватиме різні моделі, щоб вибрати ту, яка найкраще підходить для нашої системи освіти, учнів та вчителів.
Раніше ми також розповідали про те, як в Україні планують реформувати дошкільну, загальну середню освіту та старшу школу.