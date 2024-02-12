Так, у школі не можна знущатися, залякувати та принижувати учасників освітнього процесу. Учні також не мають права на демонстрацію чи озвучення непристойних виразів та жестів.

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Чого не можна робити учням у школі

Також суворо заборонено приносити та використовувати на території школи зброю, вибухові, вогненебезпечні та токсичні речовини, газові балончики, а також спиртні напої.

В Інструкції з охорони праці також зазначено, учень не має права покидати уроки без дозволу вчителя.

Також під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших розмовами, іграми тощо. Заборонено також курити на території школи.

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Учням також не можна бігати коридорами, сходами, біля віконних прорізів, скляних вітражів і в інших місцях, які не призначені для ігор. Також діти не повинні штовхатися, кидатися різними предметами та застосовувати фізичну силу один до одного, шуміти і заважати іншим відпочивати, відкривати кватирки й виглядати з них.

Раніше ми також писали про те, що навчальні програми для учнів-біженців в Україні планують спростити. Деталі читайте за посиланням.