Так, в школе нельзя издеваться, запугивать и унижать участников образовательного процесса. Ученики также не имеют права на демонстрацию или озвучивание непристойных выражений и жестов.

Смотрите также Сколько украинских учеников хотят переехать за границу

Чего нельзя делать ученикам в школе

Также строго запрещено приносить и использовать на территории школы оружие, взрывчатые, огнеопасные и токсичные вещества, газовые баллончики, а также спиртные напитки.

В Инструкции по охране труда также указано, ученик не имеет права покидать уроки без разрешения учителя.

Также во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми и тому подобное. Запрещено также курить на территории школы.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Ученикам также нельзя бегать по коридорам, лестницам, у оконных проемов, стеклянных витражей и в других местах, которые не предназначены для игр. Также дети не должны толкаться, бросаться различными предметами и применять физическую силу друг к другу, шуметь и мешать другим отдыхать, открывать форточки и выглядывать из них.

Ранее мы также писали о том, что учебные программы для учеников-беженцев в Украине планируют упростить. Детали читайте по ссылке.