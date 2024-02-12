Об этом заявила экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад. Она при этом поделилась результатами исследования, проведенного в украинских школах, под названием “Война и образование. 2 года полномасштабного вторжения”.

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Сколько учеников хотят уехать за границу

Согласно результатам, 24% опрошенных учеников имеют пессимистические взгляды на будущее, 26% учеников скорее бы хотели переехать за границу (30% из них – дети из городов).

Также Новосад сообщила, что 61% опрошенных учителей говорит, что дети не сосредоточены на учебе. Они также акцентируют на таких проблемах, которые влияют на учебный процесс, как воздушные тревоги и нехватка качественной техники.

Но только для 10% учеников недостаток качественной техники для обучения является проблемой. Детей больше беспокоит то, что отдельные предметы им труднее учить, а также то, что предметов много. При этом по меньшей мере втрое больше детей имеют тревожное состояние, чем считают их родители и педагоги.

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Новосад также добавила, что главное сейчас – не просто восстановить школы, а дать возможность детям заниматься с учителями дополнительно.

Ранее мы также информировали, что оценки украинских детей в зарубежных школах должны засчитывать на Родине.