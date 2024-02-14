У Міносвіти розрахували орієнтовні розміри державних грантів для оплати здобуття вищої освіти. Відповідні дані презентували під час засідання Спілки ректорів.

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Від чого залежатимуть держгранти на навчання

У МОН зазначають, що розмір освітнього гранту залежатиме від результатів НМТ.

Розмір гранту коливатиметься від 15 до 50 тисяч гривень.

Претендувати на отримання грошей на освіту зможуть вступники, які за результатами тестування отримають не менше 150 балів з двох предметів (НМТ міститиме 4 навчальні предмети).

Гранти надаватимуть студентам, які навчатимуться на денній формі.

Студенти, які отримають право на грант, зможуть обрати для навчання будь-яку спеціальність і виш.

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На яку суму надаватимуть гранти

Так, вступники, які на НМТ отримають дві оцінки по 150 балів, отримають грант розміром 15 тисяч гривень помножений на коефіцієнт спеціальності.

Вступники, які отримають щонайменше дві оцінки по 160 балів, претендуватимуть на грант на суму 22,5 тисячі гривень помножений на коефіцієнт спеціальності.

Абітурієнти з двома оцінками по 170 балів отримають 30 тисяч гривень, з двома оцінками по 180 балів – 37,5 тисячі гривень.

Вступники з найвищими балами НМТ отримають найбільші розміри грантів.

Ті, хто матиме результат НМТ з двох предметів на рівні 190 балів, отримає грант на суму 45 тисяч гривень, а 195 балів – 50 тисяч гривень.

Розмір кожного гранту помножать на коефіцієнт спеціальності.

Річну суму гранту індексуватимуть по роках разом з оплатою навчання.