Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что это будет совершенно новая сущность и подход к образованию. Приложение будет содержать программы развития способностей учащихся и шкалой успешности.
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Правительство согласовало запуск Мрии
Федоров отмечает: Мрия поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории.
В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсы, внешкольные активности, олимпиады, кружки, а также видеоматериалы. А еще будет Мрия-ID - электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дии,
– сообщил вице-премьер.
По словам чиновника, образовательное приложение будет помогать миллионам украинцев учиться, развиваться и становиться лучше каждый день.
Какую информацию будет содержать приложение
На первом этапе приложение будет содержать:
- личный профиль учащегося с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости;
- интересные, интерактивные и мультимедийные учебные материалы;
- сбор, обработку, накопление, передачу и отображение данных об образовательном процессе;
- альтернативу билету ученика.
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Что известно об украинской Мрие
- Мрия будет визуально напоминать Дию.
- Приложение запустят в 2024 году.
- Им смогут пользоваться учащиеся и ученицы, родители, учителя.
- Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути и талантах.
- У каждого ребенка будет свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.