Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что это будет совершенно новая сущность и подход к образованию. Приложение будет содержать программы развития способностей учащихся и шкалой успешности.

Смотрите также В МОН анонсировали запуск образовательного приложения Мрия: чем оно уникально

Правительство согласовало запуск Мрии

Федоров отмечает: Мрия поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории.

В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсы, внешкольные активности, олимпиады, кружки, а также видеоматериалы. А еще будет Мрия-ID - электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дии,

– сообщил вице-премьер.

По словам чиновника, образовательное приложение будет помогать миллионам украинцев учиться, развиваться и становиться лучше каждый день.

Какую информацию будет содержать приложение

На первом этапе приложение будет содержать:

личный профиль учащегося с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости;

интересные, интерактивные и мультимедийные учебные материалы;

сбор, обработку, накопление, передачу и отображение данных об образовательном процессе;

альтернативу билету ученика.

Смотрите также "Оптима" формирует будущее образования на международном уровне вместе с ICDE

Что известно об украинской Мрие