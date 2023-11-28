Это приложение должно способствовать трансформации украинского образования. Идея Мрии – обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу и помочь миллионам детей и взрослых стать теми, кем они действительно хотят.
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В скором времени запустят образовательное приложение Мрия
Опрос можно найти на официальных страницах в соцсетях.
В Минцифре уже показали, как будет выглядеть интерфейс этого образовательного приложения. Вицепремьер Михаил Федоров при этом сообщил, что запуск сервиса переносится на 2024 год.
Он также отметил, что Мрия – приложение для анализа и мониторинга успеваемости ученика.
Когда мы знаем, как ребенок учится, какие оценки получает, мы можем рекомендовать ребенку новые образовательные траектории,
– заявил чиновник.
И уточнил, что в этом году приложение еще не будет запущено, как обещали ранее.
Федоров также показал интерфейс приложения. Так, мрия визуально напоминает Дию.
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Что известно об украинской образовательной Мрие
- Этим приложением могут пользоваться ученики и ученицы, родители, учителя.
- Оно будет содержать библиотеку контента, который нужен конкретному ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.
- Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути и талантах.
- У каждого ребенка будет свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.
- Мрия будет иметь удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка.