Им могут пользоваться учащиеся и ученицы, родители, учителя. Первую презентацию проекта провел именно президент.

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Зеленский презентовал украинскую образовательную Мечту

Зеленский подчеркнул: приложением могут смело пользоваться украинские школьники, в том числе те, которые учатся сейчас за границей. А также украинские учителя.

Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни,

– заметил президент.

И подчеркнул, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.

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Как будет работать инновационное приложение – образовательная Мрия

Главная цель вышеупомянутого проекта, уточнили на сайте главы государства, дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.

Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, своевременно указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Он будет содержать библиотеку контента, который нужен именно этому ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.

Применение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какова география. Главное, чтобы ребенку удавалось,

– отметил Зеленский.

Благодаря применению каждый ребенок будет иметь свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.

По словам президента, важны все достижения, а не только оценки: участие в олимпиадах, волонтерство, собственные проекты, спортивные достижения, то есть вся активность ребенка и его потенциал.

Мечта будет иметь удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка. Кроме того, в приложении у ребенка может быть ID – уникальный цифровой детский документ для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с Действием. Родители благодаря этому приложению будут знать, находится ли их ребенок в безопасности во время воздушных тревог, об успехах своего ученика и обратная связь с учителем.

Благодаря Мечте, учителя смогут использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы.

До конца текущего года начнут пилотирование проекта в тестовых школах, а в следующем году масштабируют другие учебные заведения Украины.