Военные отметили, что это уже второе начало учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения. Поэтому школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям. В частности, учатся дети в разных форматах.

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Как военные обратились к ученикам 1 сентября

Но главное, что наши дети будут учиться. А наши воспитатели, учителя и преподаватели будут учить. Ибо знание и культура – это то, что отличает нас от врага,

– отметили военные.

Они также объяснили, что это столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны.

"Мы здесь боремся за будущее страны, мы воюем за существование нашей нации. А вот строить государство, превращать существование – в процветание, ошибки – в правильные выводы принадлежит тебе", – заявили бойцы.

Украинские военные попросили учеников учиться и пообещали, что они скоро приедут, и дети расскажут все, что выучили.

"Я рассчитываю на тебя. Не подведи", – призвали наши воины.

Трогательное обращение военных с фронта к ученикам 1 сентября: смотрите видео

В Украине уже девятое 1 сентября во время войны

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в Украине уже девятое 1 сентября в условиях войны и второе 1 сентября – во время полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Чиновник объяснил, что россияне пытаются сделать все, чтобы уничтожить нашу нацию:

разрушают школы;

проводят целенаправленную русификацию на оккупированных территориях;

похищают детей и заставляют их учиться в России;

убивают и уничтожают целые города.

Глава Офиса Президента отметил, что в Украине действует разработанный план действий Bring Kids Back UA, чтобы находить и возвращать домой похищенных детей. Так, на прошлой неделе удалось вернуть 11 детей.

Только в половине школ Украины дети учатся офлайн

Андрей Ермак опубликовал ужасающие данные о том, как Россия разрушает образование в Украине. В частности:

3 750 украинских школ – повреждены и полностью разрушены российскими ракетами и бомбами;

400 тысяч детей – учатся в нашей системе образования, находясь за границей.

12 394 школы в Украине функционируют. Из них: в очной форме обучения – 6 577 (53,1%), смешанной – 3 362 (27,1%), дистанционной – 2 455 (19,8%),

– заявил чиновник.

По его данным, всего в наших школах учатся 3 миллиона 623 тысячи 169 детей. Из них очно – 1 миллион 626 тысяч 827 (44,9%), по смешанной системе – 1 миллион 112 тысяч 363 (30,7%) и 883 миллиона 979 тысяч (24,4%) – дистанционно.

Глава ОП объяснил, что Украина, в отличие от России, готовит детей к развитию, успешной жизни в мире, где царят знания, демократические ценности и права человека.

Ермак призвал остановить безумных диктаторов и вспомнил, как Гитлер бросал в бой детей с оружием даже в последние часы своей жизни. А ведь в России детей одевают в военную форму, готовя будущие боевые единицы, обычных убийц.