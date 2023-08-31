Залогом очного обучения является надежное укрытие в школе. Все же решение об учебном формате принимается на местах. Как будут получать образование школьники в разных регионах Украины в учебном году 2023 – 24, рассказывает 24 Канал.

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Как будут учиться ученики в разных регионах Украины

Киев и область

Большинство школьников столицы будут учиться офлайн. Дистанционно будет работать всего несколько школ Киева, где нет укрытия и альтернативного рядом. Очно образование будет получать 240 тысяч школьников. В КГГА при этом уточнили, что 417 школ из 420 имеют укрытие. Там есть около 190 тысяч мест.

Что интересно, в Киеве могут ввести вторую учебную смену в школах или переменную офлайн/онлайн-учебу. Однако только для учеников старших классов. Ученики начальной школы будут учиться офлайн.

В новом учебном году в Киевской области будет работать 627 школ, из которых 608 – в формате офлайн и 19 – дистанционно.

Львов и область

Все школы Львова с 1 сентября будут работать в очном формате. Если школа не имеет собственного укрытия, дети будут ходить в хранилище, расположенное неподалеку, рассказал руководитель управления образования Андрей Закалюк. Во Львове есть 127 школ, из которых 116 имеют свои укрытия.

На Львовщине только 7 школ из 1093 начнут новый учебный год в дистанционном формате из-за отсутствия укрытий, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий. Всего в области более 294 тысячи учеников.

Одесса

В новом учебном году в школах Одессы будет очно получать образование около 60 тысяч учеников. Преимущественно они пойдут в те школы, которые имеют укрытие, рассказала глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич. Оффлайн будут проходить только уроки, требующие большего контакта ученика с учителем. Это такие как математика, физика, химия, иностранный язык. В начальной школе большинство предметов будут изучать очно. К слову, в Одессе функционирует 121 школа.

Днепр и область

В Днепропетровской области родители выбирают формат обучения детей из трех возможных вариантов – смешанный, дистанционный или офлайн. Все же школы Днепра с 1 сентября должны перейти на смешанную форму обучения, сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТД Елена Яковенко. К слову, в содержимом 116 школ имеют укрытие.

Кривой Рог

С 1 сентября ученики Кривого Рога продолжают дистанционную форму обучения, сообщил заместитель городского головы Сергей Милютин. Однако по желанию родителей дети смогут получать офлайн-консультации с учителями. Расписание преподаватели будут согласовывать с родителями и учениками, рассказали в одном из учебных заведений города. Всего в Кривом Роге будут учиться дистанционно около 67 тысяч школьников.

Харьков и область

В Харьковской области к началу образовательного процесса 1 сентября готовятся 664 школы. У них будет получать образование около 220 тысяч детей. Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при наличии надежного укрытия, подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе сформировали 60 классов, в которых школьники будут учиться в рамках смешанного формата. Они рассчитаны на 1003 ребенка. В городе, кстати, обустраивают помещение для обучения школьников на пяти станциях метро.

Тернопольщина

В Тернопольской области более 107 тысяч учеников будут учиться очно в школах с 1 сентября. Однако, есть 8 учебных заведений, где обучение будет проходить онлайн, сообщила руководитель департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома.

Херсонщина

Обучение в школах Херсона будет проходить онлайн из-за постоянных обстрелов со стороны России. В таком формате будут учиться почти 69 тысяч школьников в 190 учебных заведениях, сообщил заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько.

Полтавщина

На Полтавщине с 1 сентября в школы пойдут почти 136 тысяч учеников. Так, дети в области будут получать знания в 522 школах, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, общины приложили немало усилий, чтобы школы были максимально обеспечены укрытиями. На сегодняшний день этот показатель составляет почти 96%.

Запорожская область

В Запорожской области учебный год стартует в дистанционном формате. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации безопасности. По словам главы ОВА Юрия Малашко, 61% учебных заведений в области имеет простейшие укрытия, но ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения.

Николаевщина

К очной учебе в Николаевской области по состоянию на 17 августа 2023 года подготовили 75 учебных заведений. Все же с 1 сентября в области ученики будут преимущественно учиться дистанционно с учетом сложной ситуации безопасности, сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сумщина

В Сумской области 84% образовательных учреждений имеют укрытие. По словам директора областного департамента образования и науки Виктории Гробовой, обучение в области будет проходить по очной, смешанной и дистанционной форме. Если будет разрешать безопасность, наличие, оснащение укрытий, а также наличие охранной системы, школа будет работать по очной или смешанной форме обучения. В общинах, указанных в приказе Минреинтеграции (17 общин, находящихся в зоне возможных боевых действий), форма обучения будет дистанционной, уточнила Гробовая.

Черкасская область

В Черкасской области 8 школ не откроют двери для своих учеников 1 сентября из-за отсутствия хранилищ, рассказал руководитель ОВА Игорь Табурец. В общей сложности в области 95,5% школ обеспечены укрытиями. Это позволит детям учиться очно или в смешанном формате.