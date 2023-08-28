В каком формате будут получать образование ученики, какие новые предметы будут изучать, будет ли дистанционная учеба, что измениться для школьников-беженцев? Об этом и другом читайте в материале.
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Приоритет – очная учеба
В МОН заявили, что в приоритете – очная учеба. Если ситуация с безопасностью позволяет, дети должны посещать школу. Но окончательное решение будет принято на местах. Все же дети в Украине смогут учиться по таким форматам:
- онлайн;
- оффлайн;
- смешанный.
Так, школам советуют: лучше обучать детей в две смены, если в хранилище нельзя разместить всех одновременно, чем переходить на смешанную учебу. Если школа не имеет укрытия, учеников переведут в другую, где она есть. Места в "родных" школах будут хранить. Если в том или ином учебном заведении создадут условия для офлайн-обучения, дети смогут к нему вернуться.
Учебные заведения Николаевской, Запорожской, Херсонской области будут работать преимущественно дистанционно, в Сумской и Харьковской – в смешанном формате. В Харькове рассматривают вариант занятий для учеников начальной школы в метро.
Информатику и "Защиту Украины" обновят
Информатику с 1 сентября ученики будут изучать в более современном формате: с помощью IT-студий. В темах для рассмотрения на занятиях предлагают следующие:
- искусственный интеллект;
- программирование.
На уроках дети получат навыки, которые можно применять в реальной жизни.
Предмет "Защиту Украины" также обновили. Программу сделают более практичной, с учетом военных реалий. Дети будут овладевать такими навыками:
- современную домедицинскую помощь;
- минную безопасность;
- азы топографии;
- управление дронами.
К преподаванию будут привлечены медики и бывшие военные. В некоторых регионах предлагается оборудовать даже отдельные центры патриотического воспитания. Но сначала обновленные предметы пройдут в этом году пилотирование.
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Упрощенная учеба для детей за границей
В прошлом учебном году ученики-беженцы были вынуждены посещать местные школы тех стран, в которых они находились. Большинство параллельно дистанционно получали образование в учебных заведениях Украины. Это создало перегрузку на детей.
На сегодняшний день таким ученикам, вместо обучения в двух школах одновременно, предлагают еженедельно проходить только 6 – 8-часовой украинский блок (в зависимости от класса). Они будут изучать такие предметы как:
- украинский язык;
- украинская литература;
- история Украины;
- география).
Интегрированный курс назвали Global Ukraine. Остальные предметы дети будут овладевать в местной школе. По возвращении им отнесут оценки в родном учебном заведении.
Что важно: в областях и городах определяют дистанционные школы, в которых будут учиться те ученики, которые находятся за рубежом. Присоединяться онлайн к занятиям бывших классов или учиться дистанционно в своих школах, работающих очно, уже нельзя. Не все родители однозначно восприняли подобные нововведения. Однако это упростит работу учителей, говорят специалисты.
В июне ученики еще будут учиться
Этот учебный год завершится 28 июня 2024 года. Это не значит, что дети будут учиться подольше. Это способ наверстать образовательные потери, поскольку этой зимой из-за обстрелов РФ снова могут быть перебои с электричеством и отоплением. Тем школам, где в июне детям придется учиться, педагоги советуют не сидеть за партами, а проводить уроки под открытым небом, ходить на экскурсии.
Новые украинские результаты PISA
Это не нововведение, но их можно предусмотреть после декабря 2023 года, когда мы узнаем результаты Украины в PISA 2022. Последняя проверка знаний 15-летних подростков касалась математической отрасли. Также впервые это исследование дало ответ на уровень креативного мышления. Зимой узнаем, следует ли активнее развивать его у украинских школьников. Отдельно также проверяли способность ребенка креативно решать проблемы.
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Учителей математики и украинского языка будут тестировать
9 сентября пройдет первый этап сертификации учителей. Впервые придут не учителя начальной школы, а преподавающие математику и украинский язык на базовом уровне образования. Все потому, что НУШ уже доросла до 6 класса. Участников сертификации ожидает учительское ВНО. Регистрация на это независимое тестирование проходила в августе. Выбрать должны были по 500 специалистов по каждому предмету.
Основной акцент в вопросах сделали на знаниях предмета и умении доносить его до школьников. Таких задач в тесте будет три из каждых четырех. Остальные – об образовательном менеджменте, организации образовательной среды и коммуникации с учениками, родителями, коллегами. Через три часа придется ответить на 90 вопросов. Те, кто справится с тестированием, перейдут ко второму этапу сертификации (всего их три).
Учеба стоя и без телефонов
Так ученики будут учиться пока только во Львове. Но такие новации могут в следующем году распространить на всю Украину, если они будут эффективными. Мобильными телефонами запретили пользоваться ученикам во время учебного процесса также во Львове. Учителя надеются, что таким образом дети будут больше общаться между собой, а случаи кибербуллинга уменьшатся.
Так, треть парт в классах заменить конторками, за которыми надо стоять. Такие изменения будут действовать с 1 сентября в избранных школах Львова. Так намерены бороться с малоподвижностью учеников. Детей не будут делить на тех, кто стоит и сидит: они будут поочередно менять места.