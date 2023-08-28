Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об изменениях школьников. В частности, уточнил, хватит ли всем учебников и достаточно ли количество учителей в школах.

Важно 1,5 миллиарда на НУШ, реформа дошколя, осовременивание школ: как изменится система образования Украины

Министр заявил: учебники НУШ для базовой школы будут. Сегодня уже 85 – 90% учебных книг доставили в регионы. МОН вместе с правительством работает также над вопросом дополнительного финансирования учебников. Приоритет – обеспечить всех школьников учебными книгами.

До 1 сентября будет поставлено 100% уже напечатанных учебников. Это 66% от всех учебников, которые вообще нужны по НУШ и они будут в школах,

– уточнил глава Минобразования.

Есть ли стратегия возвращения украинских педагогов после войны

Лисовой описал ситуацию с возвращением украинских учителей из-за границы так: "На самом деле это беда". По его словам, есть проблемы как в высшем образовании, так и в общем среднем. Все же он выделил положительную динамику: многие украинцы возвращаются на Родину.

Стратегия очень проста – выиграть войну, создать безопасные условия для жизни в Украине. Этой стратегией занимаются ВСУ. С другой стороны – укрытие, организация нормальной онлайн-обучения. Даже если наших учителей нет здесь, они должны быть включены в процесс, не покидать свои коллективы и работать в тех школах, где осуществляется онлайн-обучение,

– сообщил глава МОН.