Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про зміни для школярів. Зокрема, уточнив, чи вистачить всім підручників та чи є достатня кількість вчителів у школах.

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Міністр заявив: підручники НУШ для базової школи будуть. На сьогодні уже 85 – 90% навчальних книг доставили до регіонів. МОН разом з урядом працює також над питанням додаткового фінансування підручників. Пріоритет – забезпечити усіх школярів навчальними книгами.

До 1 вересня буде поставлено 100% підручників, які вже надруковані. Це 66% від всіх підручників, які взагалі потрібні по НУШ, і вони будуть в школах,

– уточнив очільник Міносвіти.

Чи є стратегія повернення українських педагогів після війни

Лісовий описав ситуацію із поверненням українських вчителів з-за кордону так: "Насправді це біда". За його словами, є проблеми як у вищій освіті, так і в загальній середній. Все ж він виокремив позитивну динаміку: чимало українців повертається на Батьківщину.

Стратегія дуже проста – виграти війну, створити безпечні умови для життя в Україні. Цією стратегією займаються ЗСУ. З іншого боку – укриття, організація нормального онлайн-навчання. Навіть якщо наших вчителів нема тут, вони повинні бути включені до процесу, не залишати свої колективи і працювати в тих школах, де здійснюється онлайн-навчання,

– повідомив очільник МОН.