Из-за войны и ситуации по безопасности многие ученики и учителя не будут праздновать старт нового учебного года. В некоторых школах при этом придумали интересные замены традиционных линеек. Как состоится День знаний в школах разных городов и регионов Украины, рассказывает 24 Канал.
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Как состоится День знаний в школах Украины
- Киев и область
В столице Украины и Киевской области 1 сентября состоится без громких праздничных линеек в школах из-за ситуации безопасности. В КГГА при этом сообщили, что традиционную первосентовую линейку заменят на:
- прогулки по достопримечательностям;
- экскурсии;
- квесты;
- путешествия;
- праздничные линейки онлайн.
- Харьков и область
Состоятся ли праздничные линейки в школах Харьковщины, чиновники не сообщали. Однако, учитывая сложную ситуацию в области по безопасности и постоянные обстрелы со стороны России, очного празднования 1 сентября скорее всего не будет.
- Львов и область
Во Львовской области школам рекомендовали воздержаться от праздничных линеек 1 сентября. Но окончательное решение принимается на местах. Никто не может запретить родителям и учителям организовать праздник в День знаний. Однако в ОВА посоветовали такой праздник организовывали только для учеников 1 и 11 классов и не распространять в сети данные о времени проведения.
- Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске не планируют проводить традиционных массовых "звонков и линеек" 1 сентября, уточнил глава города Руслан Марцинкив. Все же добавил, что каждая школа самостоятельно принимает решение о том, в каком формате состоится День знаний.
В департаменте образования города при этом рекомендовали не проводить "советские первые звонки", как это было раньше. Вместо этого организовать ярмарку-аукцион или изготовить какие-то вещи и передать для ВСУ. Но для первоклассников планируют организовать праздник.
- Полтава и область
На Полтавщине празднование начала учебного года, в частности праздничные линейки, запретили, сообщил руководитель ОВА Дмитрий Лунин.
- Днепр и область
Организуют ли праздничные линейки в школах на Днепропетровщине, будет зависеть от ситуации безопасности. Громких празднований точно не будет. На празднование могут собирать учеников, родителей и учителей отдельными группами, чтобы всех в случае тревоги поместило укрытие учебного заведения. Возможно, соберут на торжестве только учеников 1 и 11 классов или несколько параллелей.
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- Луцк
В Луцком горсовете сообщили, что решение о том, организовывать ли праздничные линейки, будут принимать директора школ. Однако учебным заведениям рекомендуют ограничить торжества.
- Ровно
Традиционных линеек 1 сентября в школах Ровно не будет. Учитывая ситуацию с безопасностью в городском управлении образования рекомендовали руководителям лицеев и гимназий в День знаний провести только открытые уроки, встречи или экскурсии.
- Николаевщина
На Николаевщине в школах очно не будут праздновать начало учебного года ради безопасности, рассказал глава ОВА Виталий Ким. По его словам, праздничных линеек точно не будет. 1 сентября в зоне опасности, то есть в 100 километровой зоне, будет преимущественно происходить онлайн.