Так, педагогам советуют единственный первый урок посвятить теме ментального здоровья. И провести его под названием "Ты как? Возвращаемся в школу", сообщили во время Августовской конференции "Образование объединяет".

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1 сентября в школах состоится единственный первый урок

Сценарий и видео на уроке обнародовали 28 августа.

1 сентября также пройдет трансляция урока.

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Кстати, видео с психологами, которые могут использовать учителя в подготовке к первому уроку, разработали в рамках Всеукраинской программы по ментальному здоровью "Ты как?" Ее инициировала первая леди нашего государства Елена Зеленская в сотрудничестве с МОН и ЮНИСЕФ.

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Как будут учиться учащиеся с 1 сентября в Украине