Особый вызов получили родители первоклассников. Что обязательно нужно купить первокласснику до 1 сентября, а какая канцелярия будет лишней, и как при этом не потратить все деньги, рассказали учителя начальных классов Татьяна Таран и Виктория Валебна.
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Какие вещи нужны первокласснику в школу
Так, педагоги составили перечень предметов и вещей, которые нужно купить первоклассникам.
- Одежда
Одежда должна быть удобна. Лучше выбирать светлый верх, темный низ. Если приобретаете джинсы, то они должны быть классическими. Также стоит приобрести вышиванку. Не забудьте и про удобную спортивную одежду: штаны и простую однотонную футболку.
- Обувь
Не забудьте купить своему школьнику и скользящую обувь для класса, чешки для уроков хореографии и спортивную обувь с резиновой подошвой.
- Рюкзаки
Рюкзаки можете приобрести сразу два: один – обычный, другой – для спортивной формы.
Школьная канцелярия
Из школьных принадлежностей своему первокласснику стоит купить следующее:
- тетради в клеточку и косую линию;
- обложки для тетрадей и учебников;
- простые карандаши;
- ручки шариковые, ручка пиши-стирай;
- альбом для рисования, где можно легко отрывать листы;
- двусторонняя цветная бумага;
- цветной картон;
- ножницы с закругленными концами;
- клей-карандаш;
- цветные карандаши и фломастеры;
- линейка деревянная;
- пластилин;
- дощечка для лепки, стеки;
- акварельные краски или гуашь;
- кисти для рисования;
- стакан-непроливайка;
- стругачка;
- резинка для стирания;
- маленький пенал;
- папка-скоросшиватель;
- магнитная дощечка.
При этом вещи советуют педагоги подписать, чтобы дети случайно их не перепутали.
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Что не нужно покупать
Татьяна Таран также рассказала, что не стоит покупать первокласснику. Это:
- специальная спортивная форма;
- рюкзаки, которые уже без наполнения весят до килограмма и больше;
- игрушки;
- лего, если учителя о них не говорят;
- папки для тетрадей;
- подставки под книги;
- большие пеналы;
- большие наборы красок, пластилина, цветных карандашей;
- дорогая цветная бумага.