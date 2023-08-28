Особливий виклик отримали батьки першокласників. Що обов'язково треба купити першокласнику до 1 вересня, а яка канцелярія буде зайвою, і як при цьому не потратити усі гроші, розповіли вчителі початкових класів Тетяна Таран та Вікторія Валебна.

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Які речі потрібні першокласнику до школи

Так, педагоги склали перелік предметів та речей, які треба купити першокласникам.

Одяг

Одяг має бути зручний. Найкраще обирати світлий верх, темний низ. Якщо купуєте джинси, то вони мають бути класичними. Також варто придбати вишиванку. Не забудьте і про зручний спортивний одяг: штани і просту однотонну футболку.

Взуття

Не забудьте купити своєму школяреві і змінне взуття для класу, чешки для уроків хореографії та спортивне взуття з гумовою підошвою.

Рюкзаки

Рюкзаки можете придбати відразу два: один – звичайний, інший – для спортивної форми.

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Шкільна канцелярія

Зі шкільного приладдя своєму першокласникові варто купити таке:

зошити в клітинку та косу лінію;

обкладинки для зошитів та підручників;

прості олівці;

ручки кулькові, ручка пиши-стирай;

альбом для малювання, де можна легко відривати аркуші;

двосторонній кольоровий папір;

кольоровий картон;

ножиці з заокругленими кінцями;

клей-олівець;

кольорові олівці та фломастери;

лінійка дерев'яна;

пластилін;

дощечка для ліплення, стеки;

фарби акварельні або гуаш;

пензлі для малювання;

стакан-непроливайка;

стругачка;

гумка для стирання;

маленький пенал;

папка-швидкозшивач;

магнітна дощечка.

При цьому речі радять педагоги підписати, щоби діти випадково їх не переплутали.