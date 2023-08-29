Так, педагогам радять єдиний перший урок присвятити темі ментального здоров'я. І провести його під назвою "Ти як? Повертаємось до школи", повідомили під час Серпневої конференції "Освіта єднає".
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1 вересня у школах відбудеться єдиний перший урок
Сценарій і відео до уроку оприлюднили 28 серпня.
1 вересня також відбудеться трансляція уроку.
До слова, відео із психологами, які можуть використати вчителі у підготовці до першого уроку, розробили в межах Всеукраїнської програми з ментального здоров'я "Ти як?". Її ініціювала перша леді нашої держави Олена Зеленська у співпраці з МОН і ЮНІСЕФ.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.