Так, педагогам радять єдиний перший урок присвятити темі ментального здоров'я. І провести його під назвою "Ти як? Повертаємось до школи", повідомили під час Серпневої конференції "Освіта єднає".

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1 вересня у школах відбудеться єдиний перший урок

Сценарій і відео до уроку оприлюднили 28 серпня.

1 вересня також відбудеться трансляція уроку.

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До слова, відео із психологами, які можуть використати вчителі у підготовці до першого уроку, розробили в межах Всеукраїнської програми з ментального здоров'я "Ти як?". Її ініціювала перша леді нашої держави Олена Зеленська у співпраці з МОН і ЮНІСЕФ.

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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні