Через війну та безпекову ситуацію чимало учнів та вчителів не святкуватимуть старт нового навчального року. У деяких школах при цьому придумали цікаві заміни традиційних лінійок. Як відбудеться День знань у школах різних міст та регіонів України, розповідає 24 Канал.
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Як відбудеться День знань у школах України
- Київ і область
У столиці України та на Київщині 1 вересня відбудеться без гучних святкових лінійок у школах через безпекову ситуацію. У КМДА при цьому повідомили, що традиційну першовересневу лінійку замінять на:
- прогулянки визначними місцями;
- екскурсії;
- квести;
- подорожі;
- святкові лінійки онлайн.
- Харків і область
Чи відбудуться святкові лінійки у школах Харківщини, чиновники не повідомляли. Однак, зважаючи на складну безпекову ситуацію в області та постійні обстріли з боку Росії, очного святкування 1 вересня швидше за все не буде.
- Львів і область
На Львівщині школам рекомендували утриматися від святкових лінійок 1 вересня. Але остаточне рішення ухвалюють на місцях. Ніхто не може заборонити батькам і вчителям організувати свято у День знань. Однак в ОВА порадили таке свято організовували лише для учнів 1 та 11 класів і не поширювати в мережі дані про час проведення.
- Івано-Франківськ
В Івано-Франківську не планують проводити традиційних масових "дзвоників і лінійок" 1 вересня, уточнив очільник міста Руслан Марцінків. Все ж додав, що кожна школа самостійно ухвалює рішення щодо того, у якому форматі відбудеться День знань.
У департаменті освіти міста при цьому рекомендували не проводити "радянські перші дзвоники", як це було раніше. Натомість організувати ярмарок-аукціон чи виготовити якісь речі і передати для ЗСУ. Та для першокласників все ж планують організувати свято.
- Полтава і область
На Полтавщині святкування початку навчального року, зокрема святкові лінійки, заборонили, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.
- Дніпро і область
Чи організують святкові лінійки у школах на Дніпропетровщині, залежатиме від безпекової ситуації. Гучних святкувань точно не буде. На святкування можуть збирати учнів, батьків та вчителів окремими групами, аби усіх у разі тривоги помістило укриття навчального закладу. Можливо, зберуть на урочистості лише учнів 1 та 11 класів, або декілька паралелей.
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- Луцьк
У Луцькій міськраді повідомили, що рішення про те, чи організовувати святкові лінійки, ухвалюватимуть директори шкіл. Однак закладам освіти рекомендують обмежити урочистості.
- Рівне
Традиційних лінійок 1 вересня у школах Рівного не буде. З огляду на безпекову ситуацію у міському управлінні освіти рекомендували очільникам ліцеїв та гімназій на День знань провести лише відкриті уроки, зустрічі чи екскурсії.
- Миколаївщина
На Миколаївщині у школах очно не святкуватимуть початок навчального року заради безпеки, розповів глава ОВА Віталій Кім. За його словами, святкових лінійок точно не буде. 1 вересня у зоні небезпеки, тобто у 100 кілометровій зоні, переважно відбуватиметься онлайн.