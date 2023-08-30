24 Канал зібрав оригінальні сценарії лінійок для учнів та вчителів на 1 вересня. Також розповідаємо, як і чим креативно замінити ці лінійки.

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Сценарії лінійки на 1 вересня 2023

Цей сценарій загальношкільної урочистої лінійки, присвяченої Дню знань, буде корисним педагогам-організаторам. Він присвячений зустрічі з друзями і вчителями, радості спілкування, знайомству з новими навчальними предметами, пізнанню невідомого і цікавого. І нагадає випускникам, що це їхній останній першовересень у рідній школі як її учнів.

Цей сценарій також допоможе красиво відсвяткувати День знань. Розповісти про радість першого дзвоника у школі і хвилювання, море квітів і білих бантів, і, звичайно, про традиції і уроки миру. Наголосить на тому, що 1 вересня – довгоочікуваний день для тих, хто вперше переступить шкільний поріг.

А цей сценарій розробили для загальношкільної лінійки з урахуванням побажань учнів 1 – 11 класів. Мета заходу – урочисто та святково прийняти нових першокласників до шкільних лав, сприяти вихованню інтересу в дітей до шкільного життя, бажанню йти до школи.

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