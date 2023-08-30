Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків заявив в ефірі телемарафону, що в Україні функціонує 13 тисяч шкіл. 7,5 тисяч з нового навчального року працюватимуть офлайн.

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У якому форматі працюватимуть школи України

Ще близько 3,8 тисячі шкіл працюватиме у змішаному форматі, адже у них укриття не дозволяє помістити учнів і вчителів одночасно.

З безпекових причин близько 2,5 тисяч шкіл працюватимуть дистанційно. І тут важливо організувати якісне навчання в цих школах,

– заявив Сташків.

І додав, що є навчальні заклади, які перемістили з окупованої території Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну Україні територію.

1 вересня вони почнуть працювати дистанційно, в тому числі для учнів з ТОТ, яких в Україні – 70 тисяч, – додав посадовець.

Розповів і про ті заклади освіти, які не можуть прийняти учнів на очне навчання навіть маючи укриття. Це школи, розташовані на прифронтових територіях.

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В окремих школах, за словами Сташківа, неможливо облаштувати укриття у приміщенні, його потрібно будувати з нуля. Однак це дуже дорого і довго. Облаштування одного такого сховища коштує 30 мільйонів гривень.

Цього року держава виділила 1,5 мільярда гривень для будівництва укриттів. Ми очікуємо, що значна кількість шкіл буде облаштована новими повноцінними укриттями,

– резюмував посадовець.

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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні