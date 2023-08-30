Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків заявив в ефірі телемарафону, що в Україні функціонує 13 тисяч шкіл. 7,5 тисяч з нового навчального року працюватимуть офлайн.
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У якому форматі працюватимуть школи України
Ще близько 3,8 тисячі шкіл працюватиме у змішаному форматі, адже у них укриття не дозволяє помістити учнів і вчителів одночасно.
З безпекових причин близько 2,5 тисяч шкіл працюватимуть дистанційно. І тут важливо організувати якісне навчання в цих школах,
– заявив Сташків.
І додав, що є навчальні заклади, які перемістили з окупованої території Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну Україні територію.
1 вересня вони почнуть працювати дистанційно, в тому числі для учнів з ТОТ, яких в Україні – 70 тисяч, – додав посадовець.
Розповів і про ті заклади освіти, які не можуть прийняти учнів на очне навчання навіть маючи укриття. Це школи, розташовані на прифронтових територіях.
В окремих школах, за словами Сташківа, неможливо облаштувати укриття у приміщенні, його потрібно будувати з нуля. Однак це дуже дорого і довго. Облаштування одного такого сховища коштує 30 мільйонів гривень.
Цього року держава виділила 1,5 мільярда гривень для будівництва укриттів. Ми очікуємо, що значна кількість шкіл буде облаштована новими повноцінними укриттями,
– резюмував посадовець.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- За словами очільника МОН, близько пів мільйона учнів повернуться на очне навчання з 1 вересня.