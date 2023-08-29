Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів про три кроки МОН щодо НУШ. А також уточнив, чи є гроші на зміни.
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Як МОН втілюватиме реформу НУШ – основні кроки
- Повернення субвенції НУШ
Торік субвенцію НУШ спрямували на військові потреби. У 2023 році уряд поверне частину фінансування на Нову українську школу. Гроші виділять завдяки залишку освітньої субвенції у держбюджеті. Кошти можна використати на закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів. Також спрямують гроші на пілотні 7-мі класи НУШ. Зокрема, на закупівлю засобів навчання і навчально-методичної літератури та відповідного обладнання, а також меблів. Фінансування також стосуватиметься і підвищення кваліфікації вчителів.
- Друк підручників
Передбачені на друк підручників кошти торік теж спрямували на потреби оборони. Тож п'ятикласники НУШ залишилися без навчальних посібників. 2023 року уряд знайшов гроші, аби частково покрити потребу в книжках для шестикласників. Тож на друк підручників у держбюджеті заклали 754 мільйони гривень. Ще 138,1 мільйона гривень вдалося залучити завдяки міжнародним партнерам.
Тож для 6-х класів надрукують держкоштом 66% підручників від загальної потреби. Це на такі предмети:
- українські мова та література;
- зарубіжна література;
- іноземна мова;
- історія;
- математика;
- природознавство;
- технології;
- підручники для національних меншин і дітей з ООП.
Для 5-х класів завдяки міжнародним партнерам уже надрукували підручники для тих предметів як:
- українська мова;
- польська мова;
- математика;
- природничий цикл.
Також МОН очікує на домовленості з Радою Європи про друк підручників із географії, інформатики й мистецтва. За кошти держбюджету надрукують також підручники з історії України.
Уже доставили до обласних баз майже 4 мільйони підручників. Це 82% від загального замовлення. Дані щодо областей – у таблиці.
Розподіл підручників по регіонах України / МОН
2023 року за кошти держави МОН друкує і підручники для національних меншин, дітей з особливими освітніми потребами для 10 класів.
Водночас друк підручників для десятих класів з інших предметів і для перших класів поки не запланований. Учні навчатимуться за підручниками, які вже є в школах. Так МОН розставляє пріоритети через обмежені фінанси.
Для першого і другого класів є надруковані підручники. Програми наразі не змінилися.
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- Підготовка запуску старшої профільної школи
Восени 2023 року МОН також планує презентувати для громадського обговорення Концепцію старшої профільної школи й Стандарт до неї. Ці документи передбачатимуть, що в учнівства буде гнучкість щодо вибору індивідуальної освітньої траєкторії. Але спочатку відбудеться пілотування нових моделі навчання й Стандарту.
Розуміємо, що пілот старшої профільної школи є ще складнішим, ніж пілот базової. Тому пілотування старшої профільної школи ми плануємо почати не у 2026-му році, за рік до початку повноцінного функціонування старшої профільної школи, а вже у 25-му році, щоб в нас були повноцінні два роки відпілотувати нову модель роботи, нові навчальні програми, вільний вибір освітньої траєкторії учня,
– розповів Андрій Сташків.
Загалом відновлення реформи НУШ, кажуть у Міносвіти, – це виклик для міністерства та всієї освітньої спільноти. Серед інших викликів – підтримка шкіл у подоланні освітніх втрат учнів тощо.