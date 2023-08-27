Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків під час конференції розповів, що зараз МОН працює над моделями фінансування. Концепцію та Стандарт старшої профільної школи презентують у жовтні 2023 року.
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МОН презентує Стандарт старшої профільної школи
Заступник Лісового заявив, що пілотний проєкт старшої профільної школи буде складнішим, ніж базової.
Тому ми почнемо апробацію не в 2026 році, за рік до початку функціонування старшої профільної школи, а вже у 2025 році. Хочемо, щоби в нас було два роки для пілотування нової моделі роботи старшої школи, нових програм, вільного вибору освітньої траєкторії учня,
– зауважив Сташків.
Пілотування реформи старшої профільної школи відбуватиметься вже в новостворених академічних ліцеях.
Також МОН працює над моделями фінансування профільних ліцеїв і пропозиціями, на якому територіальному рівні вони мають бути створені. Про напрацювання та зміни поінформують восени.
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В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв
- У межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Це має відбутися вже до 2027 року.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що зараз триває активна робота над розробкою державного стандарту для старшої профільної школи.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають затвердити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.
- МОН зараз активно працює над створенням мапи такої мережі.