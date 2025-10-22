Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж було у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Дивіться також Вступна кампанія до коледжів та вишів завершилась: скільки осіб стали студентами
Скільки коштів передбачили на освіту на 2026 рік?
Міністр зазначив, що це рекордний обсяг фінансування, який підтверджує, що розвиток людського капіталу через освіту і науку надалі є державним пріоритетом.
Лісовий при цьому акцентував: освіта – це інвестиція у стійкість і розвиток країни. Тому у 2026 році посилюють фінансування у таких ключових напрямах:
оплата праці освітян — 183,9 мільярда гривень;
підтримка наукової сфери – 19,9 мільярда гривень;
інвестиційні проєкти: укриття, шкільні автобуси, харчоблоки, підручники – 15 мільярдів гривень;
безоплатне шкільне харчування – 14,4 мільярда гривень;
академічні стипендії для студентів – 6,6 мільярда гривень;
Дивіться також Нардепи рекомендували Кабміну розробити нову модель зарплат учителів
Скільки коштів заклали на освіту на цей рік?
- На освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.
- Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої та вищої освіти.
- На це скерували 55,6 мільярда гривень.
- Ще 12 мільярдів гривень з бюджету – на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.
- Детальніше – на фото.
Кошти на освіту на 2025 рік / МОН