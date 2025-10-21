Про це повідомила у фейсбуці очільниця парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, зазначає 24 Канал. Так, вона коментувала рішення комітету щодо пропонованих змін до проєкту Держбюджету, зокрема з питань фінансування освіти в 2026 році.

Яке завдання отримав уряд?

Нардепи з Бюджетного комітету рекомендували Кабміну розробити нову модель оплати праці шкільних педагогів для того, щоб учителі реально відчули підвищення на 50%.

Також комітет рекомендував уряду вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників вишів.

Цікаво! Міністерство освіти і науки України продовжує фінансувати університети за формульним принципом, орієнтуючись на показники ефективності.

Порадили нардепи спрямувати і 500 мільйонів гривень на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих ЗВО з прифронтових територій.

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?