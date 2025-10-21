Про це повідомила у фейсбуці очільниця парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, зазначає 24 Канал. Так, вона коментувала рішення комітету щодо пропонованих змін до проєкту Держбюджету, зокрема з питань фінансування освіти в 2026 році.
Дивіться також У Раді підтримали суттєве підвищення зарплат учителям
Яке завдання отримав уряд?
Нардепи з Бюджетного комітету рекомендували Кабміну розробити нову модель оплати праці шкільних педагогів для того, щоб учителі реально відчули підвищення на 50%.
Також комітет рекомендував уряду вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників вишів.
Цікаво! Міністерство освіти і науки України продовжує фінансувати університети за формульним принципом, орієнтуючись на показники ефективності.
Порадили нардепи спрямувати і 500 мільйонів гривень на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих ЗВО з прифронтових територій.
Дивіться також "Кількість учителів до 30 років зменшилась катастрофічно": у Раді розповіли про загрозу
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
Раніше очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак повідомив, що подав правки про "три мінімалки" для вчителів до держбюджету на 2026 рік. Вони перебували на розгляді у Бюджетному комітеті.
Нардеп запропонував запровадити новий розмір заробітної плати для вчителів – на рівні трьох мінімальних зарплат із 1 вересня 2026 року.
За попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи приблизно вистачить уже закладених у бюджеті 53 мільярдів гривень.
Додатково він попросив ще 12 мільярдів гривень, щоб повністю забезпечити підвищення.