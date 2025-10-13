Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також У Раді пропонують збільшити зарплату вчителям до понад 20 тисяч

Чому кількість молодих учителів зменшується?

Нардеп також навів цікаві статистичні дані.

За 10 останніх років загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, впала з 284 074 до 227 832, тобто на 19,7%. Причому кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась катастрофічно – з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі,

– повідомив Бабак.

І додав, що кількість вчителів віком до 40 років "впала" теж з 61 872 до 49 005 або на 20%. Натомість відносно стабільними є вікові категорії 51 – 54 роки, 55 – 60. Кількість тих, кому більше ніж 60, навіть трохи зросла.

Нардеп також сповістив, що частка вчителів без категорії (це здебільшого молодь, яким є куди рости) за 10 років знизилася в півтора раза – з 12 до 8%. При цьому частка спеціалістів вищої категорії зросла на 10% – до 47%.

Розв'язанням такої ситуації, на думку очільника Комітету, є підвищення зарплат педагогам. І це треба втілити у життя не протягом 10 – 20 років, коли молодий вчитель не раз встигне розчаруватися у професії і піде із закладу освіти, а просто зараз, з першого дня його роботи, наголошує він.

В іншому разі, коли старше покоління залишить школу, не буде нікого їм на заміну,

– зауважив Бабак.

За його словами, рішення про підвищення зарплат освітянам до рівня трьох мінімальних зарплат треба реалізувати вже з наступного року.

Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради недавно заявив, що уряд наразі не може виконати норму Закону "Про освіту" щодо підвищення зарплати вчителям до 24 тисяч гривень. Тобто на рівні трьох мінімальних окладів.

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?