Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку освітнього проєкту "Знай свою Україну".

Що відомо про захід?

У рамках заходу вчителі з різних регіонів України два дні знайомилися з символікою зимового циклу українських свят.

Зокрема, педагоги мали змогу своїми руками створити різдвяні атрибути – колядницьку зірку, дідуха та "павуків".

Разом з Іриною Данилейко та дитячим фольклорним гуртом "Орелі" учасники опановували маловідомі автентичні колядки. Також вчителі переглянули колекцію зимового вбрання з фондів Музею Івана Гончара та взяли участь у майстер-класі з приготування різдвяної куті за родинною традицією Петра Гончара і Тоні Матвієнко.

Як пройшов захід для вчителів / фото "Знай свою Україну"

Крім того, освітянам надали практичні рекомендації щодо організації різдвяних заходів у громадах.

Ми хочемо, щоб українську культуру знали й любили по всій країні. Потрібно навчати, пояснювати, показувати красу української культури. Тільки так можна закласти основу для справжньої національної єдності, що спирається на культуру, традиції та мову,

– зазначив співавтор проєкту Гнат Коробко.

За словами організатора, саме культура тримає українців разом навіть тоді, коли ми розділені тисячами кілометрів. І вчителі відіграють в цьому ключову роль.